Sgomberato il Cpr dopo gli incendi, la Garante dei Detenuti: "Struttura compromessa"

"L'idoneità strutturale è ormai compromessa". È questo il giudizio della Garante comunale dei detenuti Monica Cristina Gallo sul Cpr, al termine del sopralluogo effettuato questa mattina in corso Brunelleschi.

Lunedì sera nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio gli extracomunitari presenti all'interno hanno dato fuoco ai moduli dell'area verde, l'unica che non era stati bruciata nelle scorse settimane. E così anche questo spazio che era rimasto l'unico agibile è stato chiuso e dei 140 posti disponibili sulla carta ne sono rimasti solo una decina. Roghi appiccati per protestare contro le condizioni di vita all'interno della struttura. A partire dal 7 febbraio così sono stati spostati la maggior parte degli stranieri verso altri C.P.R. entro la fine di oggi in corso Brunelleschi rimarranno solo sette ospiti.