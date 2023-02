Oval, la prima giornata di A&T si chiude con un allarme bomba: controlli al centro congressi

Dispiego di forze dell'ordine nel tardo pomeriggio di oggi all'Oval del Lingotto: in occasione della prima giornata di A&T, la fiera dedicata all'automazione. Una telefonata, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe annunciato la presenza di un pericolo, forse una bomba.

Sul posto artificieri e Vigili del fuoco

Sono così scattate le procedure per la verifica e la messa in sicurezza dell'area, che nella giornata di oggi (e fino al 24 febbraio) ospita circa 400 espositori e diversi eventi. Sul posto le forze dell'ordine, in particolare gli artificieri assieme ai Vigili del fuoco. Ma almeno in un primo momento non è stata ordinata alcuna procedura di evacuazione.

Terzo allarme bomba negli ultimi giorni

Si tratta del terzo allarme bomba a Torino negli ultimi giorni, dopo quello di lunedì ad una filiale di Intesa San Paolo e ieri ad un ufficio postale.