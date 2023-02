Dall'attivista turca Temelkuran a Fedez e "Io ero il milanese", Biennale Democrazia va "Ai confini della libertà"

Quattro le direttrici lungo cui si muoverà l'evento: Liberi tutti! per riflettere su come le società democratiche facciano fronte alle tensioni e richieste di nuove libertà civili, sociali, politiche ed economiche; Conflitti di libertà, per indagare le questioni geopolitiche; La libertà come format, sul deterioramento del dibattito pubblico spesso ridotto al modello del talk-show; Immaginare la libertà per ripartire dall'arte e dalla letteratura.