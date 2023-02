Il Distretto Lions Piemonte - Liguria ha il suo nuovo Governatore

Dal 6 all'11 febbraio a Chicago si è tenuta la fase conclusiva del percorso che ha portato a ricoprire il prestigioso incarico di leader nazionali 600 nuovi Lions, in rappresentanza di 220 Paesi. Sono 17 i Governatori che si occuperanno di gestire le attività dei Lions Club in Italia, tra questi l'astigiano Oscar Bielli, che assumerà la carica di Governatore a partire da luglio per il Distretto Lions 108Ia3 (Piemonte-Liguria). Lo abbiamo incontrato per saperne di più sul seminario a cui ha partecipato a Chicago e sui progetti riguardanti il suo mandato.





Ci parli della sua visita a Chicago

“Durante il seminario a cui partecipavano i 600 futuri Governatori in rappresentanza di 220 Paesi, la Presidente Internazionale eletta, Patti Hill, ha delineato il proprio programma di lavoro. Sono cinque i temi di rilevanza mondiale: Vista, Fame, Diabete, Oncologia infantile, Ambiente. Su tutti dovrà essere mantenuta ferma l'attenzione dei Club Lions. Particolare attenzione verrà rivolta all'ambiente sostenendo iniziative di respiro internazionale ma anche concrete collaborazioni con le comunità locali. Altro tema posto all'attenzione dei futuri Governatori nel corso delle assemblee plenarie: i giovani. Con l'intento di coinvolgerli sempre più nelle scelte operative dei clubs a favore della scuola e dell'inserimento nel mondo del lavoro. Il drammatico terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria ha poi portato a sviluppare la visione internazionale della Associazione che, da sempre, opera nei confronti delle popolazioni più povere o colpite da grandi calamità. Come successo recentemente in occasione della pandemia e a favore della popolazione Ucraina”.





Quali sono le nuovi funzioni che dovrà assumere all'interno del suo Distretto?

“Il Governatore è responsabile, con il suo team, della gestione del Distretto. Deve incontrare tutti i club e assicurarsi che rispettino le regole operative del "Lionismo" e la sua etica. È anche un leader che deve promuovere le attività internazionali, nazionali e distrettuali con i club. Deve istituire una formazione efficiente e garantire che il numero degli affiliati aumenti con l'obiettivo di donare il proprio servizio alle persone che hanno bisogno. Servire non è solo donare ma offrire le proprie competenze ed il proprio tempo. L'area del Distretto Lions 108Ia3 di cui mi dovrò occupare comprende 4 circoscrizioni, 2 per il Piemonte inclusa una parte di Torino e 2 per la Liguria da Arenzano a Ventimiglia”.





Quando avverrà l'investitura ufficiale?

“A maggio si terrà a Canelli il Congresso Distrettuale di Chiusura che sancirà il passaggio di consegne tra l’attuale Governatore, Claudio Sabattini, ed il suo successore. E' consuetudine che la cerimonia si tenga a casa del subentrante. L'investitura ufficiale avverrà invece a Boston dal 7 all'11 luglio in occasione della Convention Internazionale dei Lions Club International”.