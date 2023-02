Dalle fabbrica Lancia alla casa per anziani: al "Lingottino" di Borgo San Paolo aprono due residenze da 200 posti

Una storia iniziata nel 1910

Lo stabilimento risale al 1910 con un marchio conosciuto ora in tutto il mondo. E ora nella sua nuova veste è gestito da Codess sociale (nata in realtà con strutture per bambini e asili nidi) con la collaborazione consortile di Elleuno. I due ingressi sono separati: via Lancia 40 e via Issiglio 75, per un totale di 24mila metri quadri. "È nostro dovere fornire assistenza e attenzione alle fasce più fragili della nostra società - dice Alberto Ruggieri, presidente di Codess sociale - e se questa è una sfida vinta, da domani ne inizia un'altra, per confermare che la qualità non è una parola vuota".