Happy lab laboratori e workshop gratuiti a 'Pasqua è reale'

I lavoretti creativi e le sorprese sono realizzati da professionisti all’interno del fantasmagorico Villaggio pasquale firmato ROCCA FUN FACTORY, leader nella produzione di palloncini in lattice made in Italy sia in Italia che all'estero che ha le sue origini nel lontano 1902 con l'azienda madre fondata dal proprio bisnonno. La Rocca Fun Factory srl si occupa della importazione e commercializzazione di una svariata gamma di articoli party. Cureranno gli allestimenti: Gianni a tutta Festa Balloon Artist, Gigi Aladdin Balloon Artist.





Laboratori naturalistici

APE LAB : DIVENTA UN IMPOLLIN… ATTORE ! by PARCHI REALI

Il GIOCO IN LEGNO DELL’ARNIA per trasmettere la complessità sociale di questi insetti;

LA RAPRESENTAZIONE DEL MONDO degli impollinatori;

LABORATORIO DIVENTA “IMPOLLIN…ATTORI”: come creare una piantina da portare a casa in vasetto.



CONOSCI L’AMICA APE by Rivarossa Apicoltura

UN VIAGGIO ALL’INTERNO DI UN’ARNIA DIDATTICA E DEL MONDO DELLE API con le attrezzature tipiche dell'apicoltura e regali di gadgets. Simulazioni di apertura dell'arnia con all'interno i telaini dell'apicoltore, e la danza delle api per individuare il fiore da bottinare e si racconterà la storia dell'ape operaia con l'utilizzo di un libro dedicato





Laboratori e workshop artistici

BALLOON CAMP BY ROCCA FUN FACTORY tenuto da "il Mitico Luco" che vi stupirà con creazioni incredibili.





Emozioni "reali" con ghirlande e corone naturali

Le ghirlande pasquali il sabato e la domenica saranno "costruite" con rami di vite ai quali i bambini dovranno attaccare a loro piacimento fiori secchi, foglie, uova colorate.... I più piccoli farei preparare uova di cartone sulle quali si incolleranno foglie, bastoncini, sassolini e tutto ciò che la fantasia può suggerire...