Cospito, a Torino anarchici attendono la decisione sulla revoca del 41 bis: “Alfredo ha già vinto”

Anche a Torino cresce l’attesa per il pronunciamento della Cassazione sulla revoca del 41 bis ad Alfredo Cospito: sono una trentina gli anarchici che si sono ritrovati fuori dal tribunale per manifestare la propria solidarietà al leader della Fai.

I manifestanti: "Alfredo ha già vinto"

“L’anarchismo è come una pianta grama, è difficile da estirpare: torna più potente ogni volta che si prova a ricacciarlo” hanno avvertito i manifestanti. Per loro, infatti “Alfredo ha già vinto”. Il motivo? “Ha squarciato il velo e ci obbligati a guardare dentro quella cella: non è togliendo la vista o le relazioni alle persone che si sconfigge la mafia. Siamo qui oggi e saremo qui domani” è il messaggio urlato al megafono.

"Nessun collegamento con la criminalità organizzata"

Gli anarchici hanno poi rigettato ogni possibile connessione e collegamento con la criminalità organizzata: “È’ un ossimoro. Opporsi al carcere e alla tortura non significa santificare chi c’è dentro”.