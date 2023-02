Quali criptovalute sono destinate a esplodere nel 2023? Gli esperti puntano su Ripple (XRP), Polygon (MATIC) e sul presale di TMS Network (TMSN) per guadagni massicci

Le criptovalute sono state progettate per risolvere i problemi reali che i sistemi valutari, finanziari e bancari tradizionali devono affrontare. Dai finanziamenti non garantiti ai pagamenti transfrontalieri, fino ai depositi di valore a prova di inflazione, le cripto hanno già trovato una soluzione per molti di questi problemi. Ripple (XRP) e Polygon (MATIC) sono due criptovalute che guidano l'innovazione monetaria, mentre TMS Network (TMSN) - ora nella prima fase di presale - è destinata a risolvere ulteriormente i problemi del trading.

Ripple (XRP) - Pagamenti transfrontalieri più semplici

Chiunque abbia mai cercato di effettuare un pagamento in un altro paese sa quanto possa essere complicato. I sistemi bancari non sono compatibili e possono essere completati solo se si superano diversi ostacoli, con tempi lunghi e costi elevati, sempre che sia possibile!

Ripple (XRP) è stato progettato per essere un modo veloce e sicuro di trasferire fondi in tutto il mondo. Ripple (XRP) utilizza un algoritmo di consenso unico che gli consente di elaborare le transazioni più velocemente di molte altre criptovalute. Ripple (XRP) utilizza una rete di validatori fidati per confermare le transazioni. Ripple (XRP) può essere utilizzato dalle istituzioni finanziarie per facilitare i pagamenti transfrontalieri, in quanto offre transazioni più rapide ed economiche rispetto ai metodi di pagamento tradizionali.

Ripple (XRP) è attualmente protagonista di una lunga battaglia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che ha intentato una causa contro di lei nel dicembre 2020 sostenendo che Ripple (XRP) fosse un titolo non registrato. La vicenda è in corso e Ripple (XRP) ha negato le accuse. Tuttavia, gli esperti legali e gli analisti di mercato sono convinti che la causa di Ripple (XRP) si risolverà a suo favore e che XRP potrà diventare il colosso che era destinato a essere.

Polygon (MATIC) - Semplificare Ethereum per ottenere rendimenti più elevati

La blockchain Ethereum è una meraviglia della crittografia, ma non è priva di problemi. Polygon (MATIC) affronta diversi problemi chiave che affliggono la rete Ethereum, tra cui la scalabilità, le elevate tariffe del gas e la lentezza delle transazioni. Polygon (MATIC) sta semplificando Ethereum,

L'attuale struttura di Ethereum è limitata in termini di numero di transazioni che può elaborare al secondo, con conseguente congestione della rete e aumento delle commissioni. Fornendo una soluzione di scalabilità di livello 2, Polygon (MATIC) può aumentare significativamente la capacità della rete e ridurre i tempi e le commissioni delle transazioni.

Polygon (MATIC) offre un ambiente più favorevole agli sviluppatori, fornendo una serie di strumenti e servizi per facilitare la creazione e l'implementazione di applicazioni decentralizzate (dApp) sulla rete. Polygon (MATIC) mira anche a migliorare l'esperienza degli utenti rendendo le transazioni più veloci e meno costose, il che potrebbe contribuire ad aumentare l'adozione e l'utilizzo delle dApp sulla rete Ethereum.

Grandi nomi hanno collaborato con Polygon (MATIC), con aziende come Starbucks, Adidas e Liverpool Football Club che si sono unite alla sua cerchia.

TMS Network (TMSN) – Basta mal di testa da trading

Il rivoluzionario exchange decentralizzato TMS Network (TMSN) risolverà molti problemi che trader e investitori devono affrontare attualmente.

TMS Network (TMSN) mira ad affrontare diverse problematiche nel mondo del trading, tra cui prezzi incoerenti, commissioni di trading esorbitanti, manipolazione del mercato, transazioni lente, conoscenze di trading limitate e un'educazione al trading insufficiente. TMS Network (TMSN) affronta queste sfide fornendo numerosi strumenti e funzionalità utili, come il social trading, l'analisi on-chain, i bot di trading, il costruttore di strategie, i segnali di trading e le opportunità di arbitraggio.

I trader possono beneficiare di un'ampia selezione di risorse educative, tra cui video di formazione, webinar e guide, fornite da TMS Network (TMSN) per migliorare le loro conoscenze e competenze. TMS Network (TMSN) si impegna a creare un ambiente di trading più trasparente, sicuro e legalmente conforme, offrendo ai propri utenti un'esperienza di trading fluida e coinvolgente.

I possessori di token TMS Network (TMSN) sono ricompensati con incentivi quali le commissioni guadagnate sul trading globale, l'accesso a servizi primari come la ricerca e gli strumenti di trading avanzati, oltre a beneficiare di burning di token che serviranno a fornire una pressione al rialzo sul prezzo di TMS Network (TMSN).

I trader e gli investitori possono acquistare le monete di TMS Network (TMSN) a 0,0047 dollari durante il periodo di presale, a seguito di una vendita privata di successo in un fondo di incubazione che ha raccolto oltre 2 milioni di dollari per la piattaforma. Per ulteriori dettagli, consultare i link riportati di seguito.

