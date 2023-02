Valutazioni immobiliari: perché fare una stima online?

Hai un immobile da vendere e sei alla ricerca di modi più veloci ed efficaci per farlo?

Non tutti sanno che è possibile valutare una casa online.

Si tratta di un’opportunità molto interessante sia per chi deve vendere la propria abitazione, sia per chi desidera comprare e vuole avere informazioni complete prima di prendere la decisione finale.

In questo post scopriremo come effettuare un controllo accurato sulla proprietà in modalità remota, quali sono le principali motivazioni che spingono i potenziali acquirenti verso questa nuova tendenza e qualche dettaglio tecnico sull'utilizzo delle più comuni applicazioni digitali dedicate all’analisi degli immobili. Insomma, continueremo ad esplorare insieme il mondo affascinante delle valutazioni online: partiamo subito!

Come fare la valutazione di un immobile online

Oggi più che mai, la valutazione di un immobile online sta diventando sempre più importante.

La tecnologia infatti, ha permesso di raggiungere nuovi livelli nel campo della valutazione degli immobili rendendo facilissimo poter stimare con precisione il valore del tuo immobile attraverso l'utilizzo di risorse e informazioni sul mercato disponibili online.

Il processo di valutazione è semplice, rapido e gratuito.

I valutatori online, come Inpoi, analizzano automaticamente i dati inseriti dall’utente ed effettuano stime dell'immobile basate sul mercato attuale e precisando gli aspetti economico-finanziari correlati al prezzo richiesto per la vendita o locazione degli immobili in questione. E tutto questo senza alcun costo!

In particolare, la piattaforma Inpoi, confronta in tempo reale una grandissima mole di dati tra cui:

● condizioni dell’immobile

● anno di costruzione

● stato conservativo immobile

● classe energetica

● prezzo degli immobili venduti nella zona

● quotazioni immobiliari della zona

● servizi e trasporti nelle vicinanze

Ma non finisce qui! Una volta registrato, gratuitamente, nella piattaforma potrai: richiedere la visita di uno specialista per definire la valutazione e ricevere un dato ancora più accurato, richiedere la valutazione periodica del tuo immobile (mensile, semestrale o annuale) ed avere lo storico dei tuoi immobili in caso ne possedessi più di uno.

Cosa aspetti? Con la valutazione degli immobili online risparmierai tempo, denaro e avrai comunque accesso alle stesse informazioni essenziali usate dalle agenzie tradizionalmente coinvolte nelle compravendite.

Scopri i vantaggiosissimi benefici della valutazione online: sarà facile capire quando fare un buon affare!