Terzo furto in meno di un anno alla pizzeria “Slow Good”: commercianti esasperati in Borgo Vittoria e Madonna di Campagna

Non c’è notte che passi in Borgo Vittoria e Madonna di Campagna in cui non vengano segnalati furti. Gli ultimi in ordine cronologico sono quelli effettuati presso una farmacia e la pizzeria Slow Good, in via Stradella.

Per il ristorante si tratta del terzo furto in meno di un anno. Le telecamere hanno ripreso il ladro in azione, intento ad appropriarsi dei soldi presenti in cassa. Il proprietario ha divulgato le immagini sui social, chiedendo un aiuto per identificare il malvivente.

La stessa richiesta d’aiuto, questa volta rivolta alla coordinatrice al Commercio della Circoscrizione 5 Carmela Ventra è arrivata dalla farmacia che questa mattina ha dovuto fare i conti con la vetrina sfondata.

Episodi che si susseguono con una frequenza disarmante. “In meno di una settimana, si contano decine di attività che hanno ricevuto pesanti visite notturne e anche tentate rapine”, spiega Ventra.

“Non si può certo andare avanti così e Prefetto e Questore non possono parlare di numeri in calo o di pura percezione. Non ci si può permettere di recarsi al mattino al lavoro e trovare il proprio negozio in queste condizioni” prosegue la coordinatrice.

“Controlli serrati e pene esemplari. Ecco cosa chiedono disperatamente i commercianti” conclude Ventra.