Tipi di sigarette elettroniche da guancia: scopri la più adatta a te

Le sigarette elettroniche con tiro da guancia sono quelle che più ricordano il modo di fumare che si acquisisce con la sigaretta tradizionale.

È per questo che le sigarette da guancia sono le più utilizzate per cercare di smettere di fumare quelle tradizionali e passare alle e-cig.

In questo articolo scopriremo quali sono i migliori tipi di sigarette elettroniche da guancia per orientarsi nel mare magnum di tipologie presenti sul mercato.

Sigarette elettroniche con tiro da guancia rigenerabili

Questa tipologia di e-cig è quella più adatta a chi ha esigenze specifiche di svapo e necessita di personalizzare al massimo il proprio dispositivo alle proprie abitudini.

Questo tipo di sigaretta è quello più solido e longevo, consentendo di sostituire praticamente ogni componente, ma richiede un alto livello di dimestichezza con la sostituzione e manipolazione di parti della sigaretta.

Quindi opta per un modello rigenerabile se stai usando le sigarette elettroniche già da tempo, sei alla ricerca di un salto di qualità e vuoi imparare o sai già modificare la tua sigaretta.

Le pod mod sono i modelli del momento.

Con un meccanismo magnetico di aggancio della parte di alimentazione rispetto a quella di inserimento del liquido, sono state create tipologie di ultima generazione molto somiglianti ai riscaldatori di tabacco, fornendo anche la possibilità di sostituire il beccuccio con un modello in cotone, per cercare di ricreare le stesse percezioni sensoriali fornite dalle tradizionali bionde.

Inoltre, esistono moltissimi modelli dotati di una box di ricarica che rendono questa tipologia di sigaretta elettronica ancora più portabile e comoda da avere in tasca o in borsa (tra i principali nei delle e-cig di precedente generazione).

Kit completi

I kit completi di sigarette elettroniche rientrano comunque nelle soluzioni più adatte a chi ricerca praticità nel proprio dispositivo di fumo elettronico.

A differenza dei modelli precedentemente menzionati, sono leggermente più performanti e possiedono una capacità di vaporizzazione superiore a molti modelli pod-mod.

Ogni tipologia di modello di sigaretta elettronica con tiro da guancia presenta una serie di pro e contro: se, da un lato, ci sono modelli che consentono di personalizzare completamente il proprio dispositivo, dall’altro richiedono un alto livello di dimestichezza e non sono la soluzione ideale per i neofita e chi non ha voglia o tempo di smanettare con fili metallici e componenti delle e-cig; dall’altro lato, anche se le pod-mod sono esteticamente più gradevoli e perfette per chi si sta addentrando in questo mondo, spesso non riescono a garantire una resa aromatica paragonabile al tipo precedente, o risultano comunque meno economiche per una corretta manutenzione di ogni parte.

Per questo motivo, la scelta migliore per introdursi nel mondo del vaping è procedere per gradi, magari iniziando a svapare con un modello entry-level dai costi contenuti per poi aumentare la spesa con il passare del tempo, al mutare delle proprie esigenze di svapo.