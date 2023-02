Torino Comedy Lounge, lo show di Saverio Raimondo al Cubo Teatro

Fresco della pubblicazione del suo secondo special di stand up comedy, Saverio Raimondo Live a Studio 33 – il primo comedy album d’Italia –, Saverio Raimondo tornerà a Torino per presentare al pubblico sabaudo il suo nuovo monologo comico, in programma martedì 28 febbraio al Cubo Teatro di Off Topic.

Lo spettacolo, intitolato Saverio Raimondo. Live Club Tour, sarà ospitato dal collettivo Torino Comedy Lounge – nella cornice della sesta edizione de La stand up comedy al di qua delle Alpi – e segnerà il ritorno del comico romano sui palchi nazionali.

Con una piccola differenza, però, rispetto al passato: a essere calcati, infatti, non saranno i palchi teatrali, ma solo quelli dei club, per una precisa motivazione stilistica. Come spiega Raimondo: "Ho deciso di portare il mio nuovo spettacolo di stand up comedy esclusivamente nei club perché, a mio parere, rappresentano l’habitat naturale di questo genere di comicità. La promiscuità e l’intimità tra il comico e il pubblico sono elementi fondamentali della stand up comedy, e sono possibili solo in luoghi come i club, non certo nei teatri, che al contrario snaturano questo genere di comicità. I club sono da sempre la dimensione più vitale dello spettacolo dal vivo: la gente va per ascoltare, ballare, bere o rimorchiare. Ed è questa gente, in questi posti, che io voglio far divertire con il mio show".

Mediante una satira brillante, catartica ed elegante, il Satiro parlante della stand up comedy italiana (come ricorda il titolo del suo primo special presente su Netflix) ripercorrerà, dunque, le riflessioni, le idiosincrasie e le paure di un vigliacco in tempo di guerra, una partita Iva durante la crisi del ceto medio, un maschio bianco eterosessuale ai tempi del politicamente corretto: in poche parole, l’uomo sbagliato al momento sbagliato.

Saverio Raimondo intende, appunto, fissare l’asticella dell’umorismo sempre più in alto, sfidando tabù e ipocrisie del mondo contemporaneo e condividendo il disagio delle nostre quotidianità. Per farlo, coinvolgerà gli astanti con il suo caratteristico stile sincopato e irriverente, ormai immancabile cifra stilistica di uno dei più apprezzati e proficui stand up comedian della scena italiana.



"Siamo molto contenti di ospitare Saverio Raimondo – commenta Antonio Piazza, fondatore del Torino Comedy Lounge –, soprattutto perché, dal nostro punto di vista, ha ricoperto, e ricopre, un ruolo fondamentale nel panorama satirico italiano. Saverio Raimondo, infatti, rappresenta in assoluto la figura del comico capace di creare un connubio vincente tra una certa comicità, nata negli anni '90 in risposta a quella 'popolare' (di cui sono emblemi programmi Rai come Tunnel, Avanzi, Pippo Chennedy Show e L’ottavo nano), e la stand up comedy moderna. Raimondo ha, quindi, traghettato un tipo di satira che tentava di avvicinarsi maggiormente a un pubblico più intellettuale e meno mainstream verso la satira mordace e brillante propria della stand up: in questo, è stato senz’altro un innovatore".



