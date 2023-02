Innovazione, gli studenti degli Its presentano 4 prototipi per l'agroalimentare e il turismo del Piemonte

Domani, martedì 28 febbraio , alle ore 10.30 (accredito dalle ore 10), presso la UniCredit University (Via XX , Torino), gli studenti degli ITS piemontesi presenteranno i prototipi realizzati nell’ambito di Upskill Piemonte , iniziativa promossa da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Upskill 4.0 con UniCredit .

I ragazzi – degli ITS Agroalimentare per il Piemonte e ITS per il Turismo e le Attività Culturali – hanno lavorato in questi mesi a fianco degli imprenditori per rispondere alle sfide lanciate dalle aziende nel settore del turismo e dell’agroalimentare del Piemonte.