In dieci anni Torino ha perso 1826 negozi: a pagare il conto più salato sono soprattutto le periferie

Tra il 2012 e il 2022 sono sparite 100mila negozi nelle città italiane. Solo a Torino, la scomparsa riguarda 1826 esercizi, con una diminuzione che ha colpito soprattutto i quartieri più periferici. Secondo lo studio di Confcommercio, infatti, la città della Mole ha sostanzialmente tenuto per quanto riguarda alberghi, bar e ristoranti (perdendone in tutto 6 tra 2012 e 2022. Mentre negli altri settori commerciali si arriva a un'emorragia di 1820 attività. Di queste, 1467 proprio nei quartieri più periferici.



"Alzare la serranda non basta più"

Un allarme che più volte è risuonato in questi mesi, colpito sia dalla presenza dei grandi centri commerciali che dalle vendite online, fino all'ultima grande "gelata" legata alla pandemia. "Anche i dati di Confcommercio confermano la preoccupante tendenza alla desertificazione commerciale, che, come Ascom, evidenziamo ormai da tempo - sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa –. I problemi ci sono, ma ci sono anche gli strumenti per non soccombere. Sappiamo tutti che oggi per vendere non basta tirare su la serranda del negozio e che dobbiamo arricchire l’offerta commerciale sostenendola con la tecnologia in cui siamo immersi. In questo momento lo sviluppo del commercio in direzione multicanale è la risposta su cui le imprese devono accelerare con decisione. Sappiamo però anche che nella difficoltà da soli non si va da nessuna parte: è necessario che anche le istituzioni facciano la propria parte e che ci sostengano in un percorso tutt’altro che semplice".