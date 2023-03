Inseguimento e schianto dopo un furto per tre nomadi sinti fermati ieri dai Carabinieri di Venaria.

I tre uomini avevano appena truffato un anziano e non si erano fermati allo stop dei Carabinieri che si sono messi all’inseguimento dell’auto fino in centro a Leinì dove sono stati coinvolti in un incidente.

I tre sono stati quindi fermati dai militari.

Recuperata anche la refurtiva.