Seconda edizione del "Premio Nebbiolo" in ricordo di Gwydion Destefanis

Tutto pronto per la seconda edizione per il “Premio Nebbiolo”, in ricordo di Gwydion Destefanis, in arte Nebbiolo, cantautore piemontese mancato prematuramente lasciando il regalo più grande: la sua musica sincera.



Il contest per giovani cantautori e cantautrici under 30 che vedrà la serata finale tenersi venerdì 3 marzo alle 21 al CAP10100 di Torino.

La finale sarà anche l’occasione per ascoltare e vedere dal vivo amici e amiche del cantautore che lo omaggeranno e ricorderanno con propri brani, cover di sue canzoni e sketch di cabaret: sul palco, oltre ad alcuni dei giurati, si alterneranno La Funky * Club Orchestra, Federica Buzzi, Jacopo Tealdi, Narconauta e tanti altri.



A suonare davanti ad una giuria composta da Bianco, Maurizio Carucci, Eugenio Cesaro, Valentina Gallo, Dutch Nazari, Willie Peyote, saranno 3 finalistǝ tra i quali verrà decretato il cantautore o la cantautrice under 30 che si aggiudicherà un premio in denaro di 1000 euro e la produzione di un brano inedito interamente realizzato negli studi di Sberdia Live.

La rosa dei 3 nomi sarà frutto di una selezione tra 12 finalistǝ ovvero Samuele Stanco, Spaziocalmo, Francamente, Jungle J Anne, Dadasutra, Monosportiva, Francesco Pecs, Stasi, Eliachesuona, Nube, Irene Buselli, Matteo Michelangelo, selezionati, tramite voto online, a partire da una call che ha visto partecipare oltre 130 candidatǝ provenienti da ogni parte d’Italia. Dopo la premiazione della vincitrice o del vincitore, da mezzanotte la serata prosegue con Discomoderni dj set.

