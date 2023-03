Dal Superbowl a Stupinigi: i Black Eyed Peas protagonisti della nuova edizione del Sonic Park

Dopo aver fatto ballare tutto il teatro Ariston, durante la loro recente esibizione al Festival di Sanremo, dalla loro Los Angeles i Black Eyed Peas arriveranno in estate a Stupinigi, per essere protagonisti della nuova edizione del Sonic Park.

"Simply the best" l'ultima hit

Trascinata dal nuovo brano "Simply the best", la band capitanata da Will.I.Am, ormai da quasi 30 anni insieme, ha venduto 120 milioni di singoli e hanno animato i disco club di tutto il mondo. I Black Eyed Peas scelgono il festival piemontese per aprire la tournée che li riporta in Italia, dopo aver mietuto successi in tutto il mondo ed essersi esibiti anche sul un palcoscenico stellare come quello del Superbowl alcuni anni fa.

Il 13 luglio a Stupinigi

L’iconico gruppo musicale vincitore di 6 Grammy Awards e con 35 milioni di album venduti sarà in Italia per quattro date estive e debutterà dal palco della Palazzina di Caccia, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, il 13 luglio per dettare ancora una volta il ritmo della cultura pop con influenze ibride di hip-hop, pop ed elettronica.

Una carriera infarcita di successi

Già dal 1995 hanno segnato la storia della musica con brani destinati a rimanere nell’immaginario collettivo come Let’s Get It Started e I Gotta Feeling. Ma il concerto di quest’estate sarà anche l’occasione per ascoltare finalmente dal vivo Translation, ottavo album in studio uscito nel 2020 e Elevation del 2022.

Translation ha portato al grande successo i singoli Ritmo (Bad Boys for Life) feat. J Balvin (2x Platino e Top5 dell’Airplay radiofonico in Italia), Mamacita feat. Zona e J.Rey Soul (3X Platino e Top 5 dell’Airplay radiofonico in Italia), e Girl Like Me feat. Shakira (certificato ORO in Italia e “Best Latin” agli MTV EMAs), ottenendo numerosi riconoscimenti a livello globale. Il singolo Hit It, in collaborazione con Saweetie e Lele Pons, conta circa 50 milioni di stream, 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, e ha raggiunto la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano.



Elevation nel 2022 ha visto la collaborazione del gruppo con Shakira e David Guetta per Don't You Worry ( PLATINO in Italia e Top 3 dell0Airplay radiofonico), seguito dalla collaborazione tra Anita ed El Alfa Simply The Best, che ha aperto un altro brillante capitolo nella storia e ha raggiunto la TOP 10 dell’Airplay radiofonico in Italia.

Gli altri grandi nomi in programma

SIMPLY RED (4 luglio), MADAME (8 luglio), GUÈ (9 luglio), PLACEBO (11 luglio), STING (12 luglio).