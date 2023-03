Nichelino, la carica dei 101 anni dell'ex carabiniere Michele Melfa

Un anno fa c'era stata una grande festa per celebrare il traguardo del secolo di vita, festa che presso la sede dei Carabinieri in congedo si è ripetuta oggi per portare il saluto di Nichelino a Michele Melfa, per i suoi 101 anni.

La festa dell'Arma dei Carabinieri

In mezzo ai militari dell'Arma, tra cui il comandante della tenenza di Nichelino Maurizio Piccione, il festeggiato si è sentito naturalmente a proprio agio, l'organizzazione a cura dell'Arma (sia in congedo che in servizio) è stata perfetta, con la chicca del pensiero donato a Michele da parte del Comandante Generale Teo Luzi.

Il saluto di Tolardo e Ruggiero

Assieme al sindaco Giampiero Tolardo anche l'assessore alla Terza Età Giorgia Ruggiero per portare a nome della Città gli auguri a questo arzillo signore che si fa un baffo dell'età che avanza. "Ci ha accolto con la stessa energia e vitalità dell’anno scorso dimostrando, ancora una volta, forza e tenacia nonostante il suo secolo di vita", ha dichiarato Tolardo.

"Grande esempio di forza e vitalità"