Torino, il mondo del subacqueo si apre alle disabilità grazie ad Aquamica

Una grande opportunità per tutte le persone con disabilità residenti a Torino e non: sabato 4 marzo dalle ore 14, infatti, presso la piscina Aquatica di corso Galielo Ferraris 290 sarà possibile provare esperienze di immersione grazie a professionisti qualificati e abilitati appartenentin all'associazione Aquamica; l'attrezzatura necessaria verrà fornita sul posto.

Le attività di Aquamica

L'iniziativa è rivolta a persone con disabilità intellettive e motorie e segna la ripresa dei progetti di accompagnamento al subacqueo dopo 3 anni di stop a causa della pandemia. Aquamica è nata dalla volontà di un gruppo di amici con l'obiettivo di divulgare la propria passione per tutte le discipline e le possibilità legate a questo mondo.

Il No Barrier Tour di DDI

La giornata si svolgerà nell'ambito del No Barrier Tour organizzato da DDI Disabled Divers International, evento che coinvolge tecnici, medici, volontari, atleti disabili e non con l'obiettivo di promuovere il valore riabilitativo, ricreativo e aggregativo della subacquea sottolineandone gli aspetti benefici a livello psico-fisico.