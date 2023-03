Rsa, una nuova struttura apre tra Torino e Settimo: è la "Mario Soldati" del gruppo Colisée

Torino ha una nuova RSA: si tratta della “Mario Soldati” di Colisée Italia che, dopo essere stata al servizio del territorio in supporto agli ospedali della regione nella gestione dei pazienti Covid, entra oggi a pieno regime in Strada Settimo, in un’area residenziale posta tra il centro cittadino ed il paese di Settimo Torinese.

Aumenta la presenza francese

Un'apertura che rafforza ulteriormente la presenza di Gruppi francesi nel settore, in Piemonte. Si stima infatti che, a livello europeo, almeno quattro dei maggiori operatori nel settore siano con radici transalpine: Colisée, appunto, ma anche Korian, Orpea e DomusVi.





Un totale di 120 posti

La Mario Soldati è composta da 6 nuclei abitativi con 20 posti letto ciascuno, per complessivi 120 posti e una superficie totale di 5.500 metri quadri, comprensivi di un’ampia zona verde esterna,.