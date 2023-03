L'intenso programma di eventi organizzato dal Comune di Moncalieri per l'8 marzo

"L’8 marzo è l’occasione per fare quello che si dovrebbe fare tutti i giorni dell’anno: mettere al centro e ringraziare l’opera delle donne, al lavoro e in famiglia", dichiarano il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e l'assessore alla Cultura Laura Pompeo. Per questo, il Comune ha deciso di organizzare quest'anno un calendario particolarmente ricco di eventi e iniziative.

"Il programma culturale che abbiamo elaborato e che si svolgerà tra biblioteca Arduino e Fonderie Limone è ricco di spunti in questo senso, mettendo in primo piano alcuni aspetti del dibattito in corso sui diritti della donna, alla luce dei recenti sviluppi provenienti dagli Stati Uniti in tema di aborto (incontro con Simona De Ciero e Karima il 6/3) e di storie, professionalità e sensibilità portate in luce dalle appassionate ricerche di Tullia Todros (8/3) e Mara Antonaccio (13/3). Con un intermezzo leggero il 7/3: l’ottava edizione della sfilata di creazioni artigianali femminili curata da Elia Tarantino", hanno concluso sindaco e assessore.

LUNEDì 6 MARZO

Biblioteca civica Arduino, via Cavour 31 - Ore 17,30

Simona De Ciero presenta: IL DIRITTO DI SCEGLIERE. SULL’ABORTO. STORIE E RIFLESSIONI OLTRE LA RETORICA

La parola aborto ha sempre generato accesi dibattiti sia nella politica che più in generale nell’opinione pubblica. Sono passati più di 40 anni dalla legge 194 che tutela il diritto di scegliere per le donne in Italia, ma come dice anche Emma Bonino, “i diritti non sono scolpiti sulla pietra a imperitura memoria. Vanno protetti, difesi, tutelati; altrimenti un bel giorno ti svegli e magicamente non ci sono più”. Oggi più che mai questa esigenza si fa urgente.

Serve parlare di aborto dopo la sentenza della Corte Suprema americana del giugno 2022, che assegna ai singoli Stati il diritto di normare l’aborto volontario fino a vietarlo del tutto. Serve dopo quello che è successo in Polonia il 27 gennaio 2021, quando è entrata in vigore la legge che nega l’aborto anche in caso di malformazione del feto e in sostanza ne sancisce il divieto pressoché totale. Il volume che Simona De Ciero presenta in dialogo con Karima Ammar nasce sull’onda di questa urgenza. Un libro, che oltre a un’analisi accurata della situazione socio-politica odierna a livello internazionale, raccoglie tante storie, testimonianze di donne, stralci di vissuti femminili che sono il substrato reale su cui basare la riflessione sul diritto alla libertàdell’autodeterminazione.

Un libro, tante storie, che da voce anche a chi si schiera in prima linea facendo del diritto alla libertà di scelta una battaglia personale, come Don Giulio Mignani, la stessa Emma Bonino, o Margaret Sanger. Ingresso libero fino ad esaurimento posti e diretta facebook.

MARTEDì 7 MARZO

Fonderie Teatrali Limone, via Pastrengo 88 - Ore 18

Elia Tarantino presenta: MODA DELLE DONNE. SFILATA DI CREAZIONI ARTIGIANALI FEMMINILI

Ottava edizione della kermesse dedicata al mondo della moda, promossa e presentata da Elia Tarantino. A cura dell'associazione Diva Onlus. Ingresso libero.

MERCOLEDì 8 MARZO

Biblioteca civica Arduino, via Cavour 31 - Ore 17,30

Tullia Todros presenta: DALLA PARTE DELLE DONNE. STORIE DI CONSULTORI TORINESI

Dalla parte delle donne racconta la nascita e l'evoluzione dei consultori in Piemonte attraverso le esperienze e le sensibilità di alcune ginecologhe che ci hanno lavorato, in tempi diversi, dal 1970 ad oggi. Ripercorre anche, più in generale, un pezzo della storia italiana in una stagione di grandi cambiamenti: il Servizio Sanitario Nazionale, la legge sull'aborto ed il successivo referendum, la legge sui consultori, il movimento femminista, l'emergere della consapevolezza del diritto allo studio, del diritto alla salute e alla cura.

Tullia Todros presenta il libro in dialogo con Miresi Fissore. Introduce Laura Pompeo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti e diretta facebook.

Inoltre, in Centro Storico, p er tutto il pomeriggio l’associazione culturale Giardino forbito e il Mercato dei fiori di Torino offriranno un omaggio floreale a tutte le donne

LUNEDì 13 MARZO

Biblioteca civica Arduino, via Cavour 31 - Ore 17,30

Mara Antonaccio presenta: UGUALI? NO, GRAZIE

Mara Antonaccio presenta l’antologia sul femminismo e il postfemminismo da lei fortemente voluta e curata: un accurato bilancio dei 50 anni passati dall’avvio del femminismo moderno nel 1968, visti attraverso il caleidoscopio di 23 firme diverse, tra cui Giampiero Leo, Antonella Parigi, Guido Barosio, Moulay Zidane El Amrani, insieme a un contributo dell’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità di Moncalieri, Laura Pompeo.