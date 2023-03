Rivoli, la Polizia collabora con la Cisl per creare uno spazio di ascolto per le donne vittime di violenza

Domani pomeriggio, martedì 7 marzo, dalle ore 17, in corso Francia 119 a Rivoli, sarà presentato il progetto volto alla formazione, da parte degli operatori di Polizia del Commissariato di Rivoli, dei rappresentanti sindacali della CISL, al fine di consentire la creazione di uno spazio di ascolto e di aiuto, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori, in materia di violenza domestica o di genere.

A tal fine la Polizia di Stato ha aderito alla richiesta di collaborazione, pervenuta dall’ente sindacale CISL, non solo mettendo a fattor comune e a disposizione della collettività le proprie conoscenze, acquisite in anni di lavoro sul campo, ma anche facendo chiarezza su quelle che sono le possibili strade che la vittima di violenza di genere può percorrere per uscire dal ciclo della violenza.

A seguito di tali incontri di formazione con gli operatori di Polizia, il personale sindacale preposto all’ascolto del cittadino potrà così disporre degli strumenti necessari per intercettare eventuali situazioni di disagio, delle lavoratrici o dei lavoratori, derivanti da realtà connotate da violenza domestica o di genere potendo sostenere correttamente i percorsi di uscita dalle difficoltà, evitando anche l’abbandono del posto di lavoro.