Anarchici, Montaruli - Alessi (Fdi): "Il sindaco tolga gli spazi a radio BlackOut"

Da tempo FdI chiede la revoca delle concessioni verso radio BlackOut. "La Città di Torino - spiega la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi - ha infatti assegnato in locazione agevolata alcuni locali di proprietà comunale, all’interno dell’Hub Cecchi Point, all’emittente Radio BlackOut. Il pluralismo va salvaguardato ma non quando gli strumenti della democrazia sono utilizzati per sovvertirla".