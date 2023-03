Corteo anarchici, Lo Russo: "Violenza senza giustificazione. Responsabili siano assicurati alla legge"

"Questa violenza non ha nessuna giustificazione possibile: non c'è indulgenza possibile e i responsabili devono essere assicurati agli organi di legge". È questo il messaggio chiaro che ha voluto lanciare il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo in Sala Rossa sui disordini e gli atti vandalici durante il corteo degli anarchici, che si è svolto sabato pomeriggio nel centro di Torino, contro il 41 bis ad Alfredo Cospito. Parole che arrivano dopo il sopralluogo effettuato questa mattina dal primo cittadino in via della Consolata, piazza Arbarello e zone limitrofe per vedere di persona i danni ed incontrare i commercianti danneggiati.

Denunce e fogli di rimpatrio

In apertura Lo Russo ha letto due note inviategli dalla Questura e dalla Polizia Municipale. Dai controlli effettuati nei giorni precedenti dalla Polizia ai caselli, stazioni ferroviarie, aeroporto di Caselle e alle frontiere erano state fermate "136 persone provenienti dall'estero e dall'Italia". Prima della manifestazione sono poi stati portati in Questura "37 anarchici in possesso di materiale per azioni violente". A seguito del corteo, la Questura ha emesso "11 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio". Sono inoltre state denunciate 31 persone.

"Manifestazioni che nulla hanno a che fare con diritti di un detenuto"

Lo Russo è poi tornato sul corteo degli anarchici, aggiungendo: "Un conto è arrivare a Torino a manifestare, un altro da tutta Europa e Italia con i sassi e mazze per assaltare le vetrine. Queste sono manifestazioni eversive, che nulla hanno a che fare con i diritti di un detenuto. Un conto è manifestare, un altro devastare".

Sgomberare Radio Black Out

A prendere la parola poi la minoranza. Il consigliere della Lega Giuseppe Catizone ha chiesto al sindaco atti concreti, come lo stop all'attività e lo sgombero di Radio Black Out dal Cecchi Point. "Aspettiamo l'identificazione dei responsabili - ha poi aggiunto - ma il Comune deve costituirsi parte civile per rendere giustizia a chi ha subito soprusi". Una proposta quest'ultima sostenuta anche dal vice capogruppo di Forza Domenico Garcea, che ha poi attaccato la maggioranza. "Sinistra Ecologista - ha detto - rivendicava il contributo sociale dei centri sociali. Gli stessi che febbraio scorso hanno giudicato l'operazione delle forze polizia ad Askatasuna definendola come criminalizzazione del dissenso". Sulla stessa linea il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha chiesto di "cambiare passo dallo strizzare occhio ai centri sociali, come già visto in questo consiglio".

La maggioranza