Primi passi per riqualificare la Manifattura Tabacchi: nel futuro un Polo universitario e residenze per studenti

Primi passi per la riqualificazione della Manifattura Tabacchi: in primavera Agenzia del Demanio, ministero della Cultura, Regione, Città, Università e Politecnico sottoscriveranno un accordo di programma, a cui seguirà un concorso di progettazione internazionale per definire la nuova vita della struttura di Barriera di Milano. Ad annunciare la novità l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, rispondendo ad un'interpellanza della capogruppo del Pd Nadia Conticelli.

Recupero dell'ex Fimit

Step che arrivano dopo la firma, a maggio 2022, di un protocollo d'intesa tra le diverse realtà per il recupero dell'ex complesso industriale. Dopo aver raccolto le istanze dei diversi enti, a partire da settembre il Politecnico si è occupato di organizzare gli spazi "in una proposta di masterplan", arrivando il 21 dicembre scorso alla presentazione "del documento “Dossier di Progetto” del nuovo Polo Manifattura". In quest'ultimo il Comune ha chiesto anche di inserire il recupero dell'ex Fimit, l'azienda per la produzione di materiali isolanti di via Gabriele Rossetti 34.

Polo universitario

In una parte dei 64 mila metri quadri della Manifattura si punta a realizzare un Polo Universitario con residenze da 600 posti, servizi per gli studenti, aule di alta formazione e un Polo Archivistico con aule di consultazione, un centro studi e un deposito a servizio degli Archivi di Stato di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Verbania. L'obiettivo è di ottenere i finanziamenti della Missione 4 del Pnrr, dedicata all' "Istruzione e Ricerca". Per rispettare le tempistiche imposte dal Piano Nazionale la priorità è quindi la progettazione di tutta la parte universitaria.

Una delle realtà più produttive di Torino