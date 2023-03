Strage di Crotone, anche la Sala Rossa indossa la fascia bianca. Ma la destra si astiene

Anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, gli assessori ed i consiglieri comunali di maggioranza hanno indossato al braccio durante il Consiglio Comunale la fascia bianca, per ricordare le vittime di Crotone. A lanciare l'appello a questa mobilitazione silenziosa era stata la scrittrice Elena Stancanelli.

Un segno di lutto e ribellione per la tragedia avvenuta nelle scorse settimane nel mare davanti alla Calabria. Una protesta a cui non ha voluto aderire una parte del centrodestra: i consiglieri di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio ed Enzo Liardo, così come quelli della Lega e di Forza Italia Giuseppe Catizone e Domenico Garcea si sono astenuti dall'indossare la fascia.

"È un segno - ha commentato il sindaco Lo Russo - per ricordare le vittime del naufragio in Calabria, una tragedia che ha segnato nel profondo tutti noi".

"È un simbolo: in Italia occorre rivedere totalmente le politiche di accoglienza ed evitare stragi di questo tipo" ha concluso Lo Russo.