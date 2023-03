8 marzo, lo sciopero di "Non una di meno" richiama centinaia di manifestanti: "Questa Regione non ci vuole"

8 marzo, lo sciopero di "Non una di meno" richiama centinaia di manifestanti

Otto marzo, giornata internazionale della donna. Anche a Torino il movimento Non Una Di Meno ha organizzato una giornata di sciopero e un corteo, iniziato alle 15.30 in Piazza XVIII Dicembre. Flash mob davanti a Palazzo Lascaris e Palazzo Civico

In piazza sostenitrici e sostenitori della causa transfemminista, che tra le altre hanno supportato cause come lo sciopero dello stabilimento Iveco di Lungo Stura Lazio, la battaglia delle donne iraniane o l'accesso al diritto all'aborto.

Prima della manifestazione, le attiviste hanno effettuato flash mob davanti a Palazzo Lascaris, dove è stato scritto "Questa Regione non ci vuole", e Palazzo Civico, sedi rispettivamente del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comune di Torino. Tra le richieste: il miglioramento dell'accesso alla sanità, anche per le persone transessuali, un uso più attento dei fondi pubblici per quanto riguarda le politiche del lavoro e la discriminazione sul luogo di lavoro.

Striscioni anche davanti all'Assessorato regionale della sanità in Corso Regina Margherita, al grido di "via gli antiabortisti dai consultori"