Contratto nazionale, arriva il rinnovo anche per CNH Industrial Italia e Iveco: crescono i salari per combattere l'inflazione

I salari aumentano come per Stellantis

I punti centrali dell'accordo, che prevede anche l'obiettivo comune tra Azienda e Organizzazioni Sindacali di migliorare le performance del sistema industriale di CNH Industrial in Italia, riguardano gli aumenti salariali per i lavoratori, la valorizzazione del sistema di partecipazione nelle relazioni industriali e sindacali e interventi significativi sulla parte normativa. Così come per Stellantis, sul fronte economico anche per Cnh gli aumenti avranno una componente strutturale e una congiunturale: nei primi due anni di applicazione del CCSL è previsto un intervento economico aziendale complessivo superiore all'11%, a cui si aggiungerà un aumento dell'istituto “indennità funzioni direttive” per i Professional, l'erogazione di 400 euro “una tantum” in due tranches ad aprile e luglio e, per il 2023, di 200 euro in beni e servizi welfare che saranno disponibili per tutti i dipendenti attraverso una piattaforma dedicata.