Il Polo del '900 riaprirà il sabato e la domenica: tranquillizzati i dipendenti pronti allo sciopero

Palazzo San Daniele , che ospita il Polo del '900 , riaprirà il sabato e la domenica: i lavoratori del museo, preoccupati per la diminuzione delle ore decisa lo scorso gennaio, sono stati rassicurati sul ritorno a pieno regime.

Il Museo del Risorgimento, il Polo del '900, il Museo Diffuso della Resistenza, il Museo della Montagna e i Musei di Antropologia Criminale Cesare Lombroso e di Anatomia Umana Luigi Rolando sono soggetti allo stesso appalto organizzato dal Comune, e già lo scorso luglio i dipendenti si erano mobilitati in vista della sua scadenza, dato che non era chiaro se sarebbe stato rinnovato o meno. I contratti erano stati prorogati di sei mesi, prima, e di ulteriori due anni e mezzo, poi, con una conseguente distensione delle parti.

A gennaio, però, a destare la preoccupazione dei dipendenti dei musei sono giunte le notizie della riduzione di orario del Palazzo di San Daniele, del Museo della Montagna e dell'apertura di un nuovo bando da parte dell'Università di Torino per quanto riguarda il Palazzo degli Istituti Anatomici, che comprende i Musei di Antropologia Criminale Cesare Lombroso e di Anatomia Umana Luigi Rolando.

Per questi motivi, la Filcoms CGIL ha annunciato lo stato di agitazione dei suoi lavoratori, che chiedevano garanzie sulla diminuzione del loro orario di lavoro e sull'incognita del nuovo bando emesso dall'Università.

" Ribadisco la straordinarietà della chiusura del Palazzo - ha dichiarato - che tornerà a pieno regime al massimo per fine marzo. L'unico motivo per questa decisione è stato l'aumento delle spese causato dai costi dei consumi energetici. La giunta ha sempre mostrato forte attenzione nei confronti degli interessi dei lavoratori ".

Riuniti in commissione ieri, mercoledì 8 marzo, i delegati sindacali sono stati rassicurati dall'assessore alle politiche culturali Rosanna Purchia , che ha confermato la riapertura il sabato e la domenica del Palazzo San Daniele.

Per quanto riguarda i musei dell'Università, invece, è intervenuta la Dottoressa Giancarla Malerba, responsabile della sezione museale, che ha spiegato come il nuovo bando non dovrebbe spostare alcun equilibrio attuale. "La durata coinciderà con il resto dell'appalto - ha spiegato - e manterrà le stesse regole e caratteristiche di apertura della situazione precedente".