“Frankenstein Jr” in scena al Teatro Concordia di Venaria

In occasione dell’uscita nelle sale (il 27 febbraio) della versione restaurata di “Frankenstein Jr”, il capolavoro di Mel Brooks, la Gypsy Musical Academy di Torino porta in scena l’11 marzo al Teatro Concordia di Venaria, l'omonimo musical di Broadway, con la regia di Claudio Insegno, le coreografie di Cristina Fraternale Garavalli e la direzione musicale di Marta Lauria. Un ulteriore omaggio a questo film che ha fatto la storia del cinema e che compie i suoi primi 50 anni.

“Frankenstein Junior non è soltanto il più bel film di Mel Brooks – spiega Claudio Insegno -, ma è il capolavoro assoluto del cinema comico di tutto il mondo! Le battute sono fresche, originali e mai troppo ripetitive, la volgarità è quasi impercettibile e inoltre ci si trova di fronte ad un cast di una bravura eccezionale. Quindi, cercare di arrivare a quella perfezione è stato difficile, ma con gli allievi accademici della Gypsy non è stato impossibile. Noi, non abbiamo fatto altro che replicare il divertimento del cast originale. E poi, essendo un musical, l’aggiunta di canzoni e balletti, hanno reso l’impatto emozionale ancora più bello e divertente. Lunga vita alla comicità di Mel Brooks e all’estro degli interpreti del nostro musical”.

Protagonisti i gypsies della sezione Accademica, reduci dall'allestimento dei musical "The Greatest Showman" e “Sweet Charity”, sempre con la regia di Claudio Insegno. Si tratta degli stessi artisti che, nel 2019, grazie al Golden Buzzer di Claudio Bisio a "Italia's Got Talent" giunsero direttamente alla Finalissima.

Nei panni di Frederick Frankenstein c’è Massimiliano Di Paolo, Igor è William Spagnolo, Inga è Roberta Penta, Elisabeth è Cleo Schiappacasse, Frau Blücher è Claudia Spina, il Mostro è Luca Sidoli.

Un evento che vede come partner tecnico ideale per questo spettacolo Giubileo, la storica e rinomata onoranza funebre torinese (che quest’anno compie 25 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1998) la quale, all’interno del suo Progetto Cultura, supporta gli aspetti tecnici del musical che, così come la pellicola di Brooks, vuole essere una parodia dei film horror anni '30.

TRAMA:

Un noto professore universitario Frederick Frankenstein, nipote del famoso barone dottor Victor Von Frankenstein, del quale solo inizialmente rigetta le teorie mediche, giunge presto a realizzare degli esperimenti che lo porteranno, insieme all'aiutante Igor, all'assistente Inga e alla misteriosa Frau Blücher alla creazione del mostro che creerà il panico in paese...

Libretto originale: MEL BROOKS and THOMAS MEEHAN

Musiche e testi: MEL BROOKS

Direzione e coreografie originali: Susan Stroman

Produzione presentata in accordo con Music Theatre International di Londra; tutti i materiali per spettacoli autorizzati sono forniti anche da MTI - www.mtishows.co.uk

INFO E PRENOTAZIONI tel. 011.4142124

Biglietti:

Intero 18 euro + 1 euro prevendita

Ridotto 16 euro + 1 euro prevendita

Info

Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO)

www.teatrodellaconcordia.it

011 4241124 – info@teatrodellaconcordia.it