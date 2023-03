Tensioni al Campus Einaudi tra studenti del Fuan e giovani dei collettivi ambientalisti e dei centri sociali

Tensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 marzo, all'Università di Torino, dove una cinquantina di membri dei centri sociali ha provato a impedire il volantinaggio degli studenti del FUAN-Azione Universitaria, impegnati nella campagna elettorale per le elezioni studentesche al Campus Luigi Einaudi. I centri sociali hanno intonato cori in favore dei massacri delle Foibe, del Maresciallo Tito e "uccidere un fascista non è reato". La polizia è intervenuta per evitare il contatto tra le due fazioni.

"Abbiamo assistito ad tentativo di impedire con la violenza un nostro volantinaggio - spiegano i rappresentanti degli studenti del FUAN - Ovviamente la nostra risposta è stata ferma e determinata, non ci siamo fatti intimidire e abbiamo continuato a distribuire agli studenti di passaggio il materiale elettorale, è inaccettabile però che simili situazioni possano avvenire, specialmente in uno spazio universitario. Purtoppo non è la prima volta che i collettivi universitari di estrema sinistra provano a zittire con violenza, minacce e intimidazioni, chi ha la sola colpa di non pensarla come loro. Oggi abbiamo ribadito con la nostra presenza fisica che l'Università non è il luogo in cui imporre il pensiero unico e che non ci arrenderemo, continuando a rappresentare, come facciamo da sempre, la voce di tutti gli studenti liberi in Università. Ci auguriamo, però, che da parte dell'Università e delle Istituzioni locali e nazionali possano arrivare parole e azioni ferme contro un'estrema sinistra che fa della violenza politica la sua unica ragion d'essere".