Grattacielo della Regione, le raffiche di vento fanno togliere un pezzo dell'insegna: "Attaccata con lo scotch"

Crollata la parte centrale dell'insegna del grattacielo della Regione, in via Nizza

C'è lo zampino del vento - che ha soffiato con raffiche fortissime - alla base della "modifica" che ha coinvolto il nuovo grattacielo della Regione Piemonte. O meglio, del "Palazzo de emonte": questo infatti è ciò che è rimasto visibile passando davanti alla nuova sede dell'ente locale guidato da Alberto Cirio, che si affaccia su via Nizza.

Manca infatti tutta la parte centrale dei pannelli, che completa la scritta "della Regione" e che rappresenta il biglietto da visita del grattacielo, i cui lavori si sono conclusi poche settimane fa con l'inaugurazione e con parecchi anni di ritardo.



Una decisione, quella di smantellare una parte della scritta, presa a causa dell'effetto delle raffiche e per garantire la sicurezza. Ora si stanno facendo gli accertamenti rispetto alla tenuta con un vento ad 80 chilometri orari come quello di ieri per garantire la massima performance di sicurezza.



"Questo succede quando attacchi le cose con lo scotch pur di inaugurare - commenta Daniele Valle, Pd, vicepresidente del Consiglio Regionale - fortunatamente non c'è ancora nessuno nel grattacielo. I lavoratori in smart che dovevano trasferirsi il 13 marzo sono stati avvisato di un rinvio a tempo indeterminato, sempre a causa della scia mancante".