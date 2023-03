Incendi, alberi caduti e tetti divelti, il vento sconvolge Torino e provincia: 212 interventi in 24 ore per i vigili del fuoco [FOTO]

Una notte scandita da emergenze e interventi, per i vigili del fuoco, a causa delle forti raffiche di vento che già nel pomeriggio avevano cominciato a spazzare Torino e provincia causando danni e difficoltà . Sono state in tutto 212 le richieste d'intervento aperte nell'arco delle 24 ore e soltanto alle 7 di questa mattina è terminata l'emergenza. " Il dispositivo del personale è stato rafforzato, anche i distaccamenti volontari hanno garantito un importante aiuto, come a Rubiana e Villar Dora dove la squadra di Almese ha dovuto fronteggiare un incedio boschivo in borgata Giangallo a Rubiana ", dicono dalla base operativa.

Ma non solo incendi. E' stato necessario intervenier anche per un tetto divelto dal vento e poi schiantato sulla strada, sempre a Rubiana. Mentre un ulteriore soccorso per l'incendio di un tetto (ancora a Rubiana) ha reso ancor più impegnativa la serata, assieme a alla squadra "41" Grugliasco le fiamme sono state bloccate con un lavoro preciso per rimuovere le parti di copertura evitando che le continue folate ravvivassero le braci. Un albero è caduto a Vilar Dora.



Continuano questa mattina le ultime rimozioni di alberi caduti e la messa in sicurezza di tetti divelti.