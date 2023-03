Coppa Italia amara per la Reale Mutua: a Busto Arsizio vince (e va in finale) la Vanoli Cremona

L’ultima frazione parte con il canestro di Alibegovic da una parte e quello di Mayfield dall’altra (45-45). Cremona trova però due triple consecutive e scappa sul +6 (51-45 a 7’30” dalla fine), ma De Vico risponde con la stessa moneta (51-48). La nuova parità arriva nuovamente per mano di De Vico e con Pepe la Reale Mutua torna in vantaggio (55-53 a metà periodo) e costringe la panchina cremonese al time-out. Poser fa 1/2 dalla lunetta, ma permette a Torino di tornare in vantaggio (56-55 a 3’30” dalla fine). Pecchia trova la tripla allo scadere dei 24” che vale il +6 cremonese a 2’ dalla fine (62-56). Torino segna 5 punti in 7” a ritorna ad un solo possesso di distanza (64-61 ad 1’ dalla fine). La Reale Mutua ci prova fino in fondo, ma la Vanoli vince 68-61 e va in finale.

Il commento di coach Franco Ciani: “Credo che dopo la sosta ci si potesse aspettare una prestazione complicata da parte nostra, invece sotto il profilo del ritmo e dell’atteggiamento per alcune fasi abbiamo mostrato di essere molto vicini al tipo di squadra che eravamo prima della pausa. Non lo siamo stati per 40 minuti, altrimenti adesso il risultato probabilmente sarebbe diverso, ma abbiamo comunque mostrato dei passi in avanti. Nei momenti topici abbiamo fatto degli errori, siamo riusciti anche a ricucire lo svantaggio ma alla fine non siamo stati in grado di dare la spallata finale. Abbiamo commesso imprecisioni per fretta o per distrazione, ma in questo tipo di partite conta ogni dettaglio, perciò dobbiamo imparare ad essere più cinici. Portiamo a casa comunque il fatto di aver lottato fino alla fine”.