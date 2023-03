Tutti i vincitori della Call 2023 di Hangar Point

Un palazzo storico, un’ex stazione ferroviaria, uno spazio all’interno di un centro commerciale, due community center e coworking, una scuola, un’ex chiesa e una casa di comunità. Sono questi gli otto spazi piemontesi, con sede nelle province di Cuneo, Novara, Alessandria, Asti, Vercelli e Torino, che verranno accompagnati da artisti, esperti in project management, consulenza aziendale e organizzativa, fundraising, comunicazione strategica, welfare e architetti nei prossimi 18 mesi per ripensarsi grazie a processi di trasformazione culturale, esperienze ludiche e estetiche volte alla creazione di un ambiente creativo, collaborativo e portatore di benessere personale e collettivo.

Il percorso inizia giovedì 16 marzo con un primo incontro a Torino.

In provincia di Cuneo e Asti:

Il parco didattico La Fabbrica dei suoni di Venasca (Cuneo) che ha proposto di intervenire su Palazzo Sarriod De la Tour a Costigliole Saluzzo, un complesso architettonico composto da palazzo, giardino, cascina e porticato da far vivere come polo culturale, educativo, musicale con attività outdoor ed eventi family and kids friendly, tramite una serie di azioni di rigenerazione e attrattività. Un progetto che la cooperativa vuole realizzare in rete con il Comune di Costigliole Saluzzo.

Il Comune di Guarene (Cuneo) , che propone di lavorare su un hub culturale, coworking e osservatorio della comunità rurale coinvolgendo il Comune di Neviglie (CN) e il Comune di Piea (AT), la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, l’International Music Exchange Association e APRO Formazione s.c.a.r.l. L’idea è di creare un luogo in cui sviluppare progetti e attività complementari per valorizzare tutte le competenze e a crearne di nuove.