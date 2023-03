La neve al posto della sabbia: a Bardonecchia il volley per chi non teme il freddo. E Torino ci pensa per farlo in piazza nel 2025 [FOTO]

Tuffati, sulla neve. Non è una sfida, ma il 18 e 19 marzo diventerà una necessità per chi vorrà misurarsi con lo snow volley. Il beach volley con la neve al posto della sabbia, che vede dietro le quinte la mano e la passione di Mauro Berruto, ex ct della Nazionale di pallavolo e ora parlamentare del PD.

"Penso e spero possa essere un valore aggiunto - dice - per uno sport che curiosamente ha rappresentanza in tre scenari diversi: al coperto, su sabbia e spero su neve. Credo sia l'unica ad avere questa caratteristica. E se la disciplina entusiasmasse, perché non organizzare un evento finale delle Universiadi a Torino, in una delle piazze più belle?".

Squadre anche da altri paesi europei