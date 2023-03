Chivasso in musica propone il concerto di primavera

Nel primo giorno di primavera, martedì 21 marzo alle ore 21, nella chiesa di San Giorgio di Cernica di via Baraggina il circuito musicale Chivasso in Musica, organizzato dall’associazione Contatto e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, proporrà un concerto sacro all’insegna della musica vocale a cappella del Cinquecento. Protagonista della serata l’ensemble vocale Nox, di cui fanno parte Francesca Lo Verso, Giulia Bonagura, Alessandro Papini, Davide Galleano e Davide Sacco.

Nella chiesa della comunità ortodossa rumena di Chivasso la serata proporrà una sorta di racconto musicale, che prenderà le mosse da una lunga notte invernale in cui tutti attendono la venuta del Figlio di Dio, per poi arrivare alla calda luce del sole, la nuova vita della Resurrezione. Sarà quindi un viaggio spirituale e musicale che, nel primo giorno di Primavera, vedrà alternarsi composizioni di autori come Palestrina, Lasso, da Victoria e Gallus. Di Jacob Handl Gallus si potrà ascoltare la composizione “Omnes de Saba”, di Tomás Luis de Victoria il “Ne timeas Maria”, di Michael Praetorius il brano “Es ist ein Ros entsprungen”, di Giovanni Pierluigi da Palestrina il “Sicut cervus”, di Jacob Handl Gallus “O salutaris hostia”, di Roland de Lassus le “Lamentationes jeremiæ prophetæ” e la “Lamentatio Prima, primi diei”, di Lodovico Grossi da Viadana il brano “Sicut ovis”, dal Codex Calistinus il “Cangaudeant catholici”, di Christopher Tye il “Laudate nomen domini” e infine di Roland de Lassus il “Surrexit pastor bonus”.

Partecipa all’organizzazione del concerto il Comitato locale di Chivasso della Croce Rossa Italiana. L’ingresso al concerto è con libera offerta. Per saperne di più: www.associazionecontatto.it