Le donne che hanno scritto un pezzo di storia: Unitre di Settimo rende omaggio con una mostra di pittura [FOTO]

Nuova mostra a Settimo Torinese con l'organizzazione di Unitre. Una mostra di pittura dedicata alle donne e - soprattutto - a quelle donne che hanno scritto un pezzo di storia nell'universo femminile. Un'iniziativa - spiegano gli organizzatori - che valorizza "artisti che non sono conosciuti, ma che non sono secondi a nessuno".



"Ognuno i loro si è espresso dipingendo quadri di donne famose o che comunque hanno dato un contributo nell'arco della storia per lo sviluppo della figura femminile", hanno concluso poco prima del tradizionale taglio del nastro.