We believe in pink, a Settimo Torinese la solidarietà raccoglie oltre 2500 euro per sostenere la ricerca di Candiolo [FOTO]

Oltre 2500 euro per sostenere - ancora una volta - la ricerca contro il cancro che porta avanti un'eccellenza come l'Istituto di Candiolo. Succede a Settimo Torinese, grazie all'iniziativa di raccolta fondi messa in campo dall'associazione Amici di Via Montello.

Nei giorni scorsi, negli spazi della sala del Consiglio comunale, è stata l'occasione per fare il punto del progetto legato alla vendita del calendario intitolato "We believe in pink", i cui proventi appunto aiuteranno la ricerca contro i tumori. E la cifra raccolta complessivamente è stata di 2580 euro.