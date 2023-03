Anoressia e bulimia, staserail Ponte Vecchio di San Mauro si illumina di lilla

Questa sera il Ponte Vecchio di San Mauro Torinese si illumina di lilla per la Giornata dei disturbi dell'alimentazione. Oggi in tutta Italia si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla cura dell’anoressia, della bulimia e degli altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L'evento è stata promosso per la prima volta dall’Associazione “Mi Nutro di Vita” ed è nato per volontà di un padre, Stefano Tavilla, in onore e ricordo della figlia Giulia, mancata proprio il 15 marzo.