Cure palliative e assistenza ai malati terminali, Fondazione Faro compie 40 anni: "Appartenete alla storia di Torino"

La Fondazione Faro compie 40 anni. E la realtà che si occupa di cure palliative, così come di assistenza ai malati terminali e alle loro famiglie, festeggia questo traguardo con un ricco calendario di iniziative per tutto il 2023. Era infatti il 1983 quando due oncologi illuminati, il Prof. Alessandro Calciati ed il Dottor Oscar Bertetto, diedero vita a questa realtà valorizzando l'importanza delle cure palliative per i pazienti oncologici che non avevano prospettiva di ulteriori cure specifiche.

Il primo appuntamento è fissato il 19 marzo, quando si svolgerà l'ACUS RUN 6° Memorial Sergio Bertoldini: la partenza è fissata alle 10 al Parco Michelotti di fronte alla Bocciofila SIS, dove ci sarà anche l'arrivo. L'intero ricavato sarà devoluto al Progetto Protezione Famiglie Fragili, che si occupa di aiutare i nuclei familiari più in difficoltà economica che si trovano ad affrontare la malattia e la morte di un familiare.