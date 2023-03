Dallo spaccio ai furti, il 60% dei giovani detenuti arriva da Torino nord: maglia nera Barriera

Dati che se sommati ci restituiscono la realtà che il 60% dei giovani carcerati dell'indagine arriva da Torino nord. "Provengono da zone - commenta Cecilia Blengino - dove bisogna intervenire sulla creazione di presidi sociali. La scuola non li intercetta tutti: spesso questi ragazzi arrivano in Italia come minori non accompagnati". "Il fatto che vengano da Barriera - aggiunge - non trova correlazione con reati gravi". Andando a vedere il tipo di crimine commesso moltissimi (28.86%) sono dentro per spaccio e altri reati legati a stupefacenti, il 28.19% per rapina e il 12.75% per furto.