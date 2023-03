I residenti di San Salvario contro lo spaccio nel loro quartiere. La manifestazione si è svolta questa mattina in via Ormea, una delle zone più colpite. Il gruppo di residenti ha affisso lungo tutta la via alcuni cartelli con la scritta “via dello spaccio”.

Tra i residenti anche il rappresentante del movimento Per l’Italia con Paragaone, Matteo Rossino: “Non vogliamo abituarci al degrado, non vogliamo che i pusher siano la normalità agli angoli delle nostre vie.”