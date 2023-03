Pubbliche assistenze, un corso per guida in sicurezza dei mezzi di soccorso

Al percorso di formazione hanno partecipato 22 discenti provenienti dalle seguenti associazioni: Croce Bianca Orbassano (To), Croce Giallo Azzurra di Torino (To), Croce Verde Bricherasio (To), Croce Verde None (To), Croce Verde Porte (To), Croce Verde Rivoli (To), Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi (To), Croce Verde Torino (To), Croce Verde Verbania (Vco), Gruppo Volontari Soccorso Santhià (Vc), Servizio Radio Emergenza Grignasco (No), Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest (No), Croce Verde Bagnolo (Cn); ai quali si sono aggiunti altri quattro discenti di Anpas Comitato Regionale della Valle d’Aosta Federazione Volontari del Soccorso (Ao).