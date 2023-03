Strage nazista di Pian del Lot, per l'anniversario del 3 aprile restaurata la lapide

Per l'anniversario del 2 aprile, sarà restaurata la lapide del Sacrario di Pian del Lot. Grazie ad un patto tra Comune e il Centro Conservazione e Restauro ‘La Venaria Reale’, fino al 31 marzo cinque studentesse dell'Università partecipano al cantiere di manutenzione straordinaria del monumento in strada Revigliasco. Realizzato sul luogo dell’eccidio del , dove 27 giovani vennero fucilati dai nazisti per rappresaglia e gettati in una fossa comune, il Sacrario sarà completamente rinnovato per la giornata di ricordo che quest’anno sarà eccezionalmente celebrato il 3 aprile.