Torna il carnevale a Beinasco: tre giorni di colori, divertimento e festa per i più piccoli

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, tornano a Beinasco i festeggiamenti per il carnevale . Da domani, 17 marzo e fino al giorno 19, la nostra cittadina sarà invasa da feste, carri colorati e puro divertimento. Con street food e Luna park sempre presenti in piazza Dolci.

Sabato 18 la festa si snoderà tra Beinasco e Borgaretto. Nella frazione, alle 14, sfilata dei carri allegorici lungo piazza Kennedy, mentre alle 15 (in piazza Dolci a Beinasco) esibizioni di danza con Danzarmonia. Nel frattempo, sempre in piazza Dolci, arriveranno i carri allegorici per la premiazione prevista per le 20.30. Alle 21,45 show party band con discomania.