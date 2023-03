Baby gang ancora in azione a Torino: aggredito e rapinato un 15enne

E' l'ennesimo caso di baby gang in azione che si segnala tra Torino e provincia. I carabinieri hanno arrestato in corso Giulio Cesare tre ragazzi e due ragazze, tra i 14 e i 17 anni, per rapina in concorso.

Aggredito e derubato un 15enne

Secondo le indagini dei militari dell'Arma, farebbero parte di una baby gang che, alcuni giorni fa, aveva avvicinato in strada un 15enne e lo aveva aggredito con calci e pugni per rubargli il portafoglio (contenente appena dieci euro), una collanina e un paio di occhiali da sole.

I cinque giovani ora ai domiciliari

La vittima, dopo essere fuggito, aveva denunciato l'accaduto. Tra i fermati, anche due 13enni, identificati ma non imputabili per l'età. I cinque arrestati adesso sono stati posti ai domiciliari.