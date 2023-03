Al via Jazz Visions 2023 con l’appuntamento a Pinerolo del 25 marzo

La stagione inizia con un appuntamento di grande prestigio, sabato 25 marzo, ore 21, al Teatro Sociale di Pinerolo. L’appuntamento, in collaborazione con Piemonte dal Vivo e il Comune di Pinerolo, propone Jean-Pierre Como Quartet in My Little Italy, con Jean-Pierre Como al pianoforte e composizione, la voce di Walter Ricci, André Ceccarelli alla batteria e Rémi Vignolo al contrabbasso.

“My Little Italy”, l'ultima creazione del pianista francese Jean-Pierre Como, offre un viaggio luminoso nel tempo ed è la promessa di una serata solare e festosa.

Pianista di primo piano della scena jazz, Jean-Pierre Como è un virtuoso tanto delicato quanto appassionato; in questo progetto musicale ci presenta il fenomenale cantante Walter Ricci, con una carriera in forte ascesa, iniziata come semi finalista nel prestigioso Thelonious Monk International Jazz Competition.

Jean-Pierre Como svela con “My Little Italy” una parte della sua Italia intima, fatta di momenti, profumi, luoghi che esistono, sono esistiti o esisteranno... Accompagnato dal maestro della batteria André Ceccarelli, un vero mito in terra francese, e dal poetico contrabbassista Rémi Vignolo, il concerto presenterà un repertorio di canzoni in inglese, napoletano e italiano, nonché brani strumentali, che uniscono la dolcezza di ballad accattivanti e l'energia di brani swing e latini.

Un concerto da non perdere, intorno a un disco commovente.

Nel foyer del teatro sarà esposta la mostra fotografica di Giorgio Vergnano, intitolata Il Jazz Che Vedo. Biglietti Interi: 12 euro - Ridotti: 10 euro (fino a 18 anni e oltre i 65) Tre le modalità di prenotazione e acquisto biglietti: Scrivendo a: biglietteria.sociale.pinerolo@gmail.com indicando se interi o ridotti.