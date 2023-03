"Questo non è amore", 130 studenti dei licei torinesi affrontano in un incontro il tema dei femminicidi

E’ in corso presso il Gran Salone delle Feste di Palazzo Madama, nell’ambito della campagna permanente di sensibilizzazione contro la violenza di genere “Questo non è amore”, l’evento intitolato “Arte, Cronaca, Diritto, Conoscere la nostra storia per prevenire la violenza di genere”.

Alla presenza del Professor Giovanni Carlo Federico Villa, Direttore Scientifico di Palazzo Madama, la dr.ssa Maria Riccardi, storica dell’arte, illustra a oltre 130 studenti provenienti dai Licei Artistici di Torino e Provincia l‘opera d’arte ottocentesca di Franco Mosso “La femme de Claude”, raffigurante un femminicidio.

Il progetto, che vede la collaborazione della Polizia di Stato con Fondazione Torino Musei-Palazzo Madama, si pone l’obiettivo di avvicinare, attraverso l’arte, i ragazzi a temi di attualità, quali appunto la violenza di genere.

In questo contesto, si colloca l’intervento della dr.ssa Barbara De Toma, Primo Dirigente della P. di S., Dirigente della locale Divisione Polizia Anticrimine che, affiancata dalla Dr.ssa Paola Fuggetta, Comm. Capo della P. di S., Responsabile dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Polizia Anticrimine, illustrerà l’evoluzione della legge e l’attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere agli studenti.

Seguirà un momento di confronto, durante il quale gli studenti avranno la possibilità di porre ai relatori anche domande utili al loro percorso di studi.