Venaria, il programma delle iniziative per la Giornata della Memoria delle vittime delle Mafie"

Lunedì 20 e martedì 21 marzo 2023 si svolgeranno in Città le iniziative e le celebrazioni per la Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La Giornata, istituita nel 1996 dall'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato Italiano con la legge n. 20 dell'8 marzo 2017.





Programma

Lunedì 20 marzo

Ore 10:00

Teatro della Concordia, corso Puccini

Lezione-spettacolo "Album 1992" per gli studenti del Liceo Juvarra

Progetto di: Anna Tringali e Giacomo Rossetto. Produzione: Teatro Bresci.





Martedì 21 marzo